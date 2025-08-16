طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها على الساحل وأعلى منها في الداخل وعلى الجبال.

معدل درجات الحرارة لشهر أب: بيروت بين ٢٥ و٣٣، طرابلس بين ٢٤ و٣٢، وزحلة بين ١٨ و٣٥ درجة.



تحذير من التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب كثيف على الجبال وانخفاض بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحياناً ويرتفع معها موج البحر مع احتمال تساقط رذاذ شمالاً في الفترة المسائية.

الأحد: غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على الجبال وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل كما تنشط الرياح أحياناً مع احتمال تساقط رذاذ شمال البلاد ابتداء من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال كما تبقى الرياح ناشطة خاصة شمال البلاد .

الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على الجبال ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة خاصة شمال البلاد .