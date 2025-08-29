توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يسيطر طقس صيفي معتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى نهاية الأسبوع.



معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين ٢٥ و٣٣، طرابلس بين ٢٤ و٣٢، وزحلة بين ١٨ و٣٥ درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:



الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل، من دون تعديل على الساحل كما يتكوّن الضباب على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.



السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، من دون تعديل على الساحل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.



الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح خصوصاً في المناطق الشمالية، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.



الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحياناً، مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.



الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين ١٥ و٤٠ كم/س.

الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٥٥ و٧٥%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج احيانا.

حرارة سطح الماء: ٢٩°م.

الضغط الجوي: ١٠١٢ HPA أي ما يعادل: ٧٥٩ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٦:١٠.

ساعة غروب الشمس: ١٩:٠٧.