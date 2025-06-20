Jun 20, 2025 1:37 PMClock
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طرابلسي يحذر من مجزرة

المركزية – سأل عضو تكتل لبنان القوي النائب ادكار طرابلسي هل نقترب من مجزرة جديدة بعد تلك التي حصلت العام 2020 يكون ضحاياها مئات المعلمين من المدارس الخاصة الذين ستتخلص منهم اداراتهم قبل منتصف ليل الخامس من تموز المقبل. هل يكون من بين ضحايا الصرف التعسفي من لم يكمل 30 سنة ليأخذ تقاعد نهاية الخدمة. وهل للضمير مكان في حماية هؤلاء الاشراف الذين تعبوا في تعليم أولادنا؟ مدارس عديدة تقدم على صرف معلميها بتعويضات لا تتجاوز الالف دولار بحجة ان الراتب الرسمي بالليرة اللبنانية. أوقفوا هذه المجزرة احتراما لمؤسساتكم.

 

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