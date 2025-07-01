المركزية - كتب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه على "أكس": "انهى مجلس النواب جلسته التشريعية اليوم. أقرت معظم القوانين وتأجل اثنين: الايجارات غير السكنية، وزيادة اتعاب ادارة لمدراء المدارس الرسمية.

من جهتي طالبت اضافة الموظفين والمتقاعدين المدنيين والمعلمين الرسميبن لانصافهم مع العسكريين ومتقاعديهم بتقدمات اجتماعية شهرية. أيّد الاقتراح عدد من النواب. طلب وزير المالية مهلة اسبوعيين لدراسة كلفة هذه الزودة. تم تسليم اقتراح خطي لتعديل المرسوم، ووُضع في المحضر وسيناقش في الجلسة التشريعية القادمة.

تم التصويت على فتح اعتماد إضافي لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الإجتماعية والصحية".