المركزية - أسف النائب إدغار طرابلسي، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، "لعدم مشاركة تيار واسع بحجم تيار المستقبل في الانتخابات البلدية المقبلة"، آملا في أن "يكون تيار المستقبل فاعلا في الحياة السياسية والانتخابية".

وبالنسبة إلى االتوازن في بلدية بيروت، رأى أنه "من الممكن أن يكون هناك ضرر مباشر على المناصفة والتنوع في بلدية العاصمة، وهذا يدعو إلى أكبر تآلف بين الأحزاب والعائلات التي تمثل بيروت الأولى والثانية لإيصال مجلس بلدي مختلط ومتوازن".

وعمن سيسد فراغ تيار "المستقبل"، أشار إلى أن "هناك تحركاً للنائب نبيل بدر والجماعة الإسلامية من جهة، وجمعية المشاريع من جهة أخرى وبعض النواب المستقلين، والسعي موجود لكن النتيجة غير مضمونة".

وعن حلفاء "التيار الوطني الحر" في الانتخابات البلدية في زحلة والمتن وجبيل وكسروان وجزين وبيروت، لفت إلى أن "التيار معنيّ عبر أعضائه ولكن التدخل في هذه الانتخابات متروك للعائلات والقوى المحلية داخل كل قرية، أما التيار فدوره أكبر في المدن الكبرى والمفاوضات متواصلة، ونعتقد أنه سيكون هناك حسن تمثيل في صندوق الاقتراع في هذه المناطق".

وبالنسبة إلى اتفاق اتحاد المدارس الخاصة ونقابة المعلمين على النقاط الخلافية وانعكاسه على الأهل، قال: "تعودنا مع المؤسسات الخاصة أن أيّ زيادة لتغذية صندوق المتقاعدين تكون مرتفعة"، لافتا إلى أن "الأقساط عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، فيما رواتب الأهل والمعلمين ما زالت دون الزيادة".