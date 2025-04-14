المركزية - إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في حضور المدير التنفيذي لشركة multi lane فادي ضو، حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة والمستجدات وشؤونا تشريعة، لاسيما مشروع القانون المتعلق بإنشاء المناطق الإقتصاديةالحرة للصناعات التكنولوجية.



وبعد اللقاء، تحدث الوزير شحادة: "إلتقينا اليوم دولة الرئيس نبيه بري اًولا "لنسلم" عليه وهي الزيارة الاولى منذ تسلمي الوزارة. والموضوع الآخر تحدثنا في مشروع قانون إنشاء المناطق الإقتصادية الحرة للصناعات التكونولوجية وهو مشروع أساسي أقرته اللجان المشتركة منذ أسبوعين وتحدثنا مع دولته عن أهمية هذا المشروع وكيفية طرحه في أسرع وقت في الهيئة العامة".

أضاف: "هذا المشروع من أهم المشاريع الإقتصادية التي تخلق فرص عمل ومن أهم المشاريع الإقتصادية التي تشجع أحياء الصادرات من لبنان الى الخارج وهو من المشاريع التي تؤكد بأن اللبنانيين قادرين أن يكونوا روادا بعالم التكنولوجيا والصناعات التقنية".

بدوره، المدير التنفيذي لشركة multi lane فادي ضو تحدث عن أهمية المشروع: "هذا المشروع مهم جدا لتصنيع مواد الذكاء الصناعي ويخلق ما يزيد عن ال 10000 وظيفة في المناطق الريفية في عدة مناطق في لبنان كحد أدنى ويمكننا خلق أكثر بكثير ونكون نحن كلبنانيين من الدول التي تصدر لأميركا والصين وجميع الدول العالمية التي تملك ذكاء صناعيا وال 10000 وظيفة أيضا هم عمال في شركات "ال هاي تاك" ليقوموا بصناعة المواد وتصديرها".



وبحث الرئيس بري الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية خلال لقائه رئيس كتلة جمعية المشاريع النيابية النائب عدنان طرابلسي، مع وفد من جمعية "المشاريع الخيرية الاسلامية"، ضم : الدكتور بدر الطبش والمحامي فادي غزاوي، في حضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب محمد خواجة.

وبعد اللقاء، تحدث النائب طرابلسي : "زيارتنا الى دولة الرئيس مع وفد جمعية "المشاريع"، للتشاور معه في كل الاوضاع، بخاصة ملف الإنتخابات البلدية الذي هو على نار حامية اليوم. وتم التأكيد انه لا جلسة تشريعية لتأجيل الانتخابات او للتعديلات وتوافقنا على انه ان شاء الله هذه الانتخابات ستكون في وقتها وسنشارك بها بفعالية".

وأضاف :"بيروت لها ميزة خاصة وبالتأكيد ان شاء الله تكون مناصفة والمشاركة تكون من جميع القوى الموجودة حاليا على الساحة".

وختم: "سيكون هناك إجتماع نيابي، لانها بيروت وهي تهم كل لبنان ولأنها العاصمة، كما تم التأكيد، أنه لا بد ان يكون الانماء فيها موضع إهتمام من الجميع وان شاء الله خلال ايام سيكون هناك توافق على تشكيل لائحة يكون الكل مشارك فيها".