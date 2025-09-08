المركزية - كتب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه على "أكس": "أرملة معاشها التقاعدي الشهري 243$، دفعت 124$ (51٪% من دخلها) فواتير لجابي الكهرباء والمولّد الخاص. لم نحسب بعد ماذا ستدفع لفواتير المياه!

وبالوقت عينه تتفاخر وزارة الطاقة بتوفير نفقات إنتاج الكهرباء وطنيًا، بينما يتحمّل المواطنون العبء الأكبر ويقعون تحت رحمة أصحاب المولدات.

والأخطر هو ان دخنة المازوت المحروق تخترق حرمة البيوت. ونتساءل لماذا ينتشر السرطان بين ناسنا! إنها سياسة قاتلة.

معالي الوزير ننتظر منك مع الحكومة حلاً عمليًّا. وعدتمونا أن زمنكم أفضل".