شدد النائب إدغار طرابلسي على ان "المطلوب اليوم نزع السلاح الفلسطيني بالكامل ومن كل المنظمات أولاً قبل التوجّه الى السلاح اللبناني بيد المقاومة".

في هذا السياق، أوضح طرابلسي أن التيار الوطني الحر كان مؤيدا لدور المقاومة إنما عندما تورّط حزب الله في حرب الإسناد دان الامر لكن ذلك لا يعني أن نسلم لبنان لإسرائيل في ظل استمرار احتلال قرى في الجنوب.

واشاد في حديث الى برنامج "لقاء الأحد" عبر "صوت كل لبنان"، بخطاب رئيس الجمهورية الأخير الذي دعا فيه واشنطن إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية، واصفا إياه بالممتاز. وأشار الى أن "لبنان يريد أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية ولكن مع حفظ سيادته"، لافتا الى ان "لبنان التزم بالقرار 1701 فيما الجانب الإسرائيلي لم يفعل".

وإذ أثنى على نجاح محاولات تجنيب لبنان لعدم انزلاق لبنان الى اتون التقسم والشرذمة، شدد على "أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية بعيدا من أي تدخلات خارجية وتغليب المصلحة العامة".

وعن دعوة الرئيس نبيه بري ومفتي الجمهورية الى الحوار، أيّد طرابلسي هذا الطرح، معتبرا ان "الحوار ضروري وحاجة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان"، لافتا الى أن "طاولات الحوار في لبنان لطالما حققت تغيرات معينة".

من جهة ثانية، رأى طرابلسي أن وقف مهمة اليونيفيل في الجنوب يعني اجتياح إسرائيلي للبنان لأن هذه القوات تشكل ضمانة لحماية الحدود الجنوبية، متمنيا العودة الى اتفاقية الهدنة التي تحمي لبنان وزرع قوات دولية على طول الخط الأزرق وبعدها يمكن نزع كل السلاح من لبنان.

وتعليقا على الحديث عن منطقة اقتصادية، اعتبر ان هذا المشروع لا يحترم سيادة الدول، مستغربا عدم الاعتراض عليه من قبل أي طرف.

أما في الملف التربوي، فتمنى طرابلسي أن يتمّ خلال العام الدراسي مع تعويض الأساتذة في الشق المالي عمّا فات وتأمين كامل الحقوق لإعادة التعليم لخمسة أيام في المدارس الرسمية، لكنه طمأن الى أن المنهج التعليمي مقلّص والشهادة الرسمية على مقياسه.

في ما خصّ الأقساط المدرسية، طالب الحكومة بإصدار المجالس التحكيمية كما وزارة التربية بوضع حدّ أقصى للأقساط وهي قادرة على ذلك فيما على لجان الأهل ان تلعب دورها بالاعتراض ورفع الصوت.

عن ملف الجامعة اللبنانية، طمأن طرابلسي الى ان الأمور تسير على طريق الإنجازات بكليات عدة ترقى الى مستويات عالمية، وقال: "يجب ان تكون الجامعة اللبنانية المقصد الأول للبنانيين".