المركزية - كتب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه على "أكس": "نطالب الحكومة والبرلمان المساواة والعدالة بين القطاعات والفئات الوظيفية في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم. إن الزيادة على معاشات العسكريين المتقاعدين ضرورية، أما حرمان المتقاعدين من الاداريين ومن الجسم التعليمي الرسمي، فهو غبن وظلم. بناء عليه نطالب الحكومة واللجان المشتركة في البرلمان انصاف المتقاعدين المدنيين، وعددهم ليس بكبير، والذين يشاركون المتقاعدين العسكريين نفس المعاناة. ونطالب بالعمل لوضع سلسلة رتب ورواتب جديدة تناسب كل الاسلاك وتنهي بدعة المساعدات الاجتماعية".