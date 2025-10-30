المركزية - ثمن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي عبر صوت كل لبنان خطوة الحكومة لجهة تشكيل لجنة وزارية للنظر بما هو مطروح من وزيري الخارجية والداخلية بشأن قانون الانتخاب لكن كان من الأفضل أن ينصرف الوزيران المعنيان إلى وضع آلية لانتخاب النواب الستة الممثلين للانتشار وهذا أمر مطلوب منهما بموجب القانون ويجب أن تكون لديهما آلية واضحة لتنفيذ هذا القانون وقال: لننتظر ونرَ التعديلات التي سيقدّمانها إلى البرلمان ويجب دائمًا أن نكون إيجابيين في البحث عن الحلول.

وأضاف طرابلسي: من الواضح أن هناك استغلالًا للاغتراب لخدمة مصالح داخلية وأي تسوية يجب ألا تُطيح بحق المنتشرين في التمثيل وألا يُحصر حق الاقتراع بالداخل فقط ومن يريد أن يشارك في الانتخابات يمكنه المجيء إلى لبنان وممارسة حقّه هنا.