Jul 31, 2025 8:34 AMClock
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طرابلسي: إنصاف مدراء المدارس الرسمية واجب

المركزية - كتب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه على "أكس": "إنصاف مدراء المدارس الرسمية واجب. ان زيادة "بدل الادارة" من 5 دولار بالشهر لنسبة مئوية يحددّها القانون هو واجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون مصلحة وطنية وتربوية عُليا. كرامة المدراء والمعلّمين هي من كرامتنا هم الذين سهروا على مدارسهم بأصعب الأوقات وأكثرها خطورة. اليوم البرلمان سيصوّت على اقتراح قدمناه كلجنة تربية نيابية لزيادة بدل الادارة. عقبال أن تفي الحكومة بوعدها لإنصاف سائر موظفي الادارة العامة والتعليم الرسمي والمتقاعدين منهم. نتابع السعي لذلك".

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