شارك الدكتور محمد الساحلي، رئيس الرؤيا التنفيذي في مستشفى ميدلاند بزامبيا، في معرض جیتكس إفريقيا ٢٠٢٥، أكبر حدث تقني وشركات ناشئة في القارة، والذي أقيم في المغرب من 14 إلى 16 أبريل. قدّم الدكتور الساحلي رؤى قيمة خلال جلستين رئيسيتين في منتدى الصحة الرقمية.

في الجلسة الأولى بعنوان "الابتكار، الاستثمار، الإلهام: قادة المستشفيات في عصر التجديد"، شدد الدكتور الساحلي على ضرورة تحقيق التوافق البشري قبل التكنولوجي. وأوضح أن "المصافحة تسبق التقنية"، مسلطًا الضوء على أهمية التواصل وبناء الثقة الشفافة المبنية على تبادل البيانات والمخاطر والسلطة. وأكد: "يجب أن يكون الحوار بين الناس قبل التفاعل بين واجهات البرمجة".

خلال الجلسة الثانية بعنوان "الذكاء الاصطناعي وإنترنت الابتكارات الطبية والمراقبة عن بعد: ريادة عصر جديد للرعاية الصحية في إفريقيا"، ركز الدكتور الساحلي على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة في ظل الموارد المحدودة. ودعا إلى تحويل التحديات إلى حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للجميع. وصرح قائلاً: "نحتاج إلى مؤتمرات واقعية تلبي الاحتياجات الفعلية على الأرض".

يقوم مستشفى ميدلاند حاليًا بتشغيل عدة برامج تجريبية، وسيتم الإعلان عن نتائجها للجمهور كجزء من سياسة الشفافية للمستشفى. تهدف هذه المبادرات إلى تحويل النظريات إلى حلول عملية تواجه تحديات الرعاية الصحية بفعالية.