تنظم وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية طاولة مستديرة التي سيعقدها وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي مع وزراء التنمية الإدارية السابقين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مشاورات أصحاب المصلحة ضمن مشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030".

يهدف اللقاء إلى عرض أبرز ملامح خطة العمل الجديدة على الوزراء، وإشراكهم في النقاش واستطلاع آرائهم حول القضايا ذات الصلة بمسار إصلاح وتحديث الإدارة العامة.

وذلك يوم الجمعة 19 أيلول 2025، من الساعة 10:30 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، في مبنى وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية – ستاركو.

