Jul 5, 2025 12:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

طالبان: 38 ألف لاجئ دخلوا البلاد من إيران أمس الجمعة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o