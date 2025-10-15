آخر الأخبار
Oct 15, 2025 3:06 PM
طالبان: الانفجار في كابل ناجم عن احتراق ناقلة نفط
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: "حماس" ما زالت تحتجز 18 جثة على الأ...
2025-10-18 07:41:15
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: واشنطن تخطط لعقد اجتماعات على مستوى أد...
2025-10-18 07:28:36
هيئة البث الإسرائيلية: مقر عائلات الأسرى يقول إن الأسير الذي أعيدت ...
2025-10-18 07:28:25
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: "حماس" ما زالت تحتجز 18 جثة على الأقل داخل قطاع غزة بعد تسليمها 10 جثث
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: واشنطن تخطط لعقد اجتماعات على مستوى أدنى مع روسيا أكثر مما عقد قبل محادثات ألاسكا وهذه الاجتماعات تهدف إلى التمهيد للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا
هيئة البث الإسرائيلية: مقر عائلات الأسرى يقول إن الأسير الذي أعيدت جثته الليلة هو إلياهو مرجليت
الصين: نوافق على محادثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة في أقرب وقت
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 14 حادث، قتيل و 18 جريح
الصين تقول إنها توافق على محادثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة "في أقرب وقت ممكن"
استطلاع رأي لـ"معاريف": 13 في المئة فقط من الإسرائيليين يرون أن إسرائيل حقّقت انتصاراً كاملاً في حرب غزة
لا مفاوضات قريبة وإسرائيل تواصل تصعيدها العسكري
مخاوف لبنانية من خطة إسرائيلية لإفراغ الجنوب وخنقه اقتصادياً
كيف ينظر حزب الله الى التفاوض؟
سلام جال على عون وبري للتنسيق في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
اعتقال فلسطيني من غزة في لويزيانا يُشتبه في مشاركته في هجوم السابع ...
بخاش يلتقي سفير لبنان في باريس تحضيرا لمؤتمر الطب الفرنكوفوني
بخاش يلتقي الشاعر في باريس تحضيراً لمؤتمر الطب الفرنكوفوني
"خطوة ثورية"... فحص دم جديد يكشف مبكراً احتمال الإصابة بالزهايمر
6 أطعمة تمنح عظامك قوة الشباب
فعالية المضادات الحيوية تتراجع بنسبة 40% في العالم
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
7:41 AM
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: "حماس" ما زالت تحتجز 18 جثة على الأقل داخل قطاع غزة بعد تسليمها 10 جثث
7:28 AM
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: واشنطن تخطط لعقد اجتماعات على مستوى أدنى مع روسيا أكثر مما عقد قبل محادثات ألاسكا وهذه الاجتماعات تهدف إلى التمهيد للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا
7:28 AM
هيئة البث الإسرائيلية: مقر عائلات الأسرى يقول إن الأسير الذي أعيدت جثته الليلة هو إلياهو مرجليت
7:16 AM
الصين: نوافق على محادثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة في أقرب وقت
7:16 AM
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 14 حادث، قتيل و 18 جريح
7:01 AM
الصين تقول إنها توافق على محادثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة "في أقرب وقت ممكن"
7:00 AM
استطلاع رأي لـ"معاريف": 13 في المئة فقط من الإسرائيليين يرون أن إسرائيل حقّقت انتصاراً كاملاً في حرب غزة
6:56 AM
6:49 AM
لا مفاوضات قريبة وإسرائيل تواصل تصعيدها العسكري
6:27 AM
مخاوف لبنانية من خطة إسرائيلية لإفراغ الجنوب وخنقه اقتصادياً
6:49 AM
لا مفاوضات قريبة وإسرائيل تواصل تصعيدها ال...
6:27 AM
مخاوف لبنانية من خطة إسرائيلية لإفراغ الجن...
6:23 AM
كيف ينظر حزب الله الى التفاوض؟
6:18 AM
سلام جال على عون وبري للتنسيق في مواجهة ال...
6:11 AM
مجلس الأمن يدعم سيادة لبنان
Oct 17, 2025 10:13 PM
بالفيديو - غارة تستهدف سيارة في خربة سلم و...
Oct 17, 2025 9:55 PM
الجميّل: مصلحة لبنان فوق كل اعتبار والتفاو...
Oct 17, 2025 3:58 PM
خلافات اهل الحكم تحت سقف المصلحة الوطنية.....
Oct 17, 2025 11:16 AM
طرح التفاوض عزز قرار حصرالسلاح وشجّع المانحين
