Oct 17, 2025 4:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

طالبان أفغانستان: تعليمات بالحفاظ على وقف النار طالما التزمت باكستان به

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o