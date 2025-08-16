أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن جميع الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن النقاش لا يدور حول المبدأ بل حول كيفية تنفيذه.

وفي حديث لقناة الجزيرة، شدّد متري على ضرورة الابتعاد عن "لغة التخوين والتخويف والتهديد" في النقاشات الداخلية، مؤكداً أن "لا أحد يريد مواجهة مع الجيش اللبناني"، وأن الأولوية هي الحفاظ على السلم الأهلي.

وأشار إلى أن السجالات السياسية يجب أن تفسح المجال أمام نقاش فعلي حول كيفية ردع إسرائيل وتجنّب الانزلاق إلى فتنة داخلية، كاشفاً أن الجيش سيرفع خلال أسبوعين تقريره إلى الحكومة حول خطة حصر السلاح.

واعترف متري بوجود صعوبات وضغوط داخلية وخارجية تواجه هذا الملف، لكنه شدّد على أن "خيار الحكمة" هو السبيل الوحيد للمضي قدماً نحو تطبيق خطة شاملة تعالج مسألة السلاح خارج إطار الدولة.