Apr 5, 2025 4:14 PMClock
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طائرة سيسنا تابعة للجيش اللبناني تجوب أجواء الهرمل والقرى الحدودية تزامنًا مع زيارة قائد الجيش

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