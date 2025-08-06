Aug 6, 2025 12:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلتين صوتيتين على بلدة الخيام

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o