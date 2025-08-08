Aug 8, 2025 3:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة حارقة على منطقة المربعات في بلدة الجبين مما ادى الى اندلاع حريق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o