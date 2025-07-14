علّق النائب مارك ضو على تطورات مدينة السويداء، وقال في بيان: "أتابع ببالغ القلق والأسى التطورات الأمنية المؤسفة التي شهدتها مدينة السويداء منذ يوم أمس، وما رافقها من أحداث دامية ومؤلمة. أتوجّه بتحية احترام وتقدير إلى مشايخ المدينة وفاعلياتها الروحية، وفي طليعتهم مشايخ العقل، الذين يشكلون ضمانة أساسية للحكمة والتهدئة في لحظات الشدّة وأهالي السويداء أصحاب الحق والمتمسّكين بالأرض وحقهم بالعيش الكريم بعيدا عن نير التطرف أو التبعية لمشاريع إقليمية".

اضاف: "إن ما يحدث اليوم في السويداء يؤكد مرة جديدة الحاجة الماسة إلى تغليب صوت العقل والتعامل برَوِيّة وتعقّل، لوقف التدهور الأمني، ومنع المزيد من سفك الدماء، والامتناع عن استخدام القوة لحل الأزمات الداخلية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأبناء الوطن الواحد والحاجة لدور عربي فاعل ودعم دولي لقيام دولة عادلة في سوريا لكل الشعب ضمن دولة موحدة".

ودعا "السلطات السورية لتحمّل مسؤولياتها الوطنية كاملة، والعمل على تجنّب التصعيد وفتح باب الحوار والتفاهم، تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية، بما يضمن سلامة المواطنين واستقرار المجتمع، ويضع حدًا للنزاعات المتكررة خاصة ضد الأقليات الدينية التي لا تخدم مستقبل البلاد ولا أمنها ولا استقرارها الاجتماعي".

وختم: "أتقدّم بأحرّ التعازي القلبية إلى عائلات الشهداء الذين سقطوا في هذه المواجهات، راجيًا الشفاء العاجل للجرحى، وعودة المختطفين سالمين إلى أحضان عائلاتهم. إن وحدة الشعب السوري وقيام الدولة السورية العادلة أساسها ضمان كرامة كل مواطنة ومواطن".