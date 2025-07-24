المركزية - كتب المدير التنفيذي لـ"رؤية العوربة" نوفل ضو عبر حسابه على "أكس": "علق مخضرم في السياسة على تردد المسؤولين الرسميين في حسم قرارهم بالنسبة الى سلاح حزب الله بالقول: حزب الله يقتل اذا واجهت سياساته… الولايات المتحدة والعرب يبدون استياءهم!

وبين القتل والاستياء يفضل من هم في موقع القرار اختيار الاستياء الأميركي والعربي تلافيا للقتل والاغتيال!"