Jul 24, 2025 2:42 PMClock
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ضو عن سلاح "الحزب": هذا ما يفضله من هم في موقع القرار

المركزية - كتب المدير التنفيذي لـ"رؤية العوربة" نوفل ضو عبر حسابه على "أكس": "علق مخضرم في السياسة على تردد المسؤولين الرسميين في حسم قرارهم بالنسبة الى سلاح حزب الله بالقول: حزب الله يقتل اذا واجهت سياساته… الولايات المتحدة والعرب يبدون استياءهم!
وبين القتل والاستياء يفضل من هم في موقع القرار اختيار الاستياء الأميركي والعربي تلافيا للقتل والاغتيال!"

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