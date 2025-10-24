كتب النائب مارك ضو على حسابه عبر منصة إكس: "كل يوم بيطلّعنا رئيس مجلس النواب، كأنّه بعده رئيس ميليشيا من أيّام الحرب الأهليّة، بتصريح أسوأ من اللي قبله .بلّش بمقارنة قانون الانتخاب بالإنجيل والقرآن، وبعدها هدّد الحكومة إذا مارست حقها بإنقاذ انتخاب المغتربين، وزادها بالتحريض الطائفي لما استعمل عبارة "عزل الطائفة".

أضاف: "الطبع بيغلب التطبّع، وهو رئيس ميليشيا ما رح يتغيّر، لو قعد عقود عكرسي بالمجلس. نحنا بمواجهة بين تفعيل المؤسسات وتحريرها من منطق الحرب، حتى ترجع الدولة قادرة وفاعلة وتحترم الدستور والحكم الرشيد. بهالمرحلة الانتقالية، بدنا شخصيات دولة مثل نواف سلام بتحترم النظام والدستور، مش تجّار دمار ودم ودين وطائفية."