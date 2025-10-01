Oct 1, 2025 6:33 PMClock
ضحية الغارة على كفرا هو أحد منتسبي حزب الله علي قرعوني وهو من بلدة كفرا

