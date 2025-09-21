Sep 21, 2025 8:21 PMClock
أبرز الأحداث
ضحايا الاستهداف الإسرائيلي لدراجة نارية وسيارة بواسطة طائرة مسيّرة في بنت جبيل هم الأب شادي صبحي شرارة وابنتيه سيلين وأسيل وابنه هادي بالإضافة الى شخص يدعى محمد ماجد مروة

