أعلنت بلدية صيدا في بيان " أن شرطة البلدية ضبطت سيارة "بيك أب" يقودها المدعو (ع.غ)، محمّلة بالنفايات القادمة من خارج المدينة، حيث أقدم سائقها على رميها عشوائياً ونشرها في أحد شوارع صيدا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتغريمه بمبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية، مع التوضيح أنه في حال تكرار المخالفة ستُحجز السيارة فوراً.

واكدت البلدية أنها "ستتخذ أقصى التدابير بحق كل من يقوم بنقل النفايات إلى المدينة ورميها في شوارعها، من خلال حجز الآلية وتغريم مالكها، إضافة إلى ملاحقة المخالفين أمام الجهات القضائية المختصة".