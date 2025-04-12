كتب النائب ميشال ضاهر عبر منصة "أكس": "خمسون سنة على اندلاع الحرب. ليتذكّر كلٌّ منّا شهداءه، وليحترم الشهداء الآخرين، ولننطلق نحو المواطنيّة التي تتجاوز الانقسامات الطائفيّة، العلّة الأكبر.
في ١٣ نيسان، فلنعلن: ما إلنا إلا بعض… ما إلنا إلا لبنان".
Apr 12, 2025 5:12 PM
أخبار محلية
ضاهر في ذكرى 13 نيسان: "ما إلنا إلا لبنان"
كتب النائب ميشال ضاهر عبر منصة "أكس": "خمسون سنة على اندلاع الحرب. ليتذكّر كلٌّ منّا شهداءه، وليحترم الشهداء الآخرين، ولننطلق نحو المواطنيّة التي تتجاوز الانقسامات الطائفيّة، العلّة الأكبر.