Apr 12, 2025 5:12 PMClock
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ضاهر في ذكرى 13 نيسان: "ما إلنا إلا لبنان"

كتب النائب ميشال ضاهر عبر منصة "أكس": "خمسون سنة على اندلاع الحرب. ليتذكّر كلٌّ منّا شهداءه، وليحترم الشهداء الآخرين، ولننطلق نحو المواطنيّة التي تتجاوز الانقسامات الطائفيّة، العلّة الأكبر.
في ١٣ نيسان، فلنعلن: ما إلنا إلا بعض… ما إلنا إلا لبنان".

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