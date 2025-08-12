زار النائب ميشال ضاهر وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، يرافقه كل من رئيس بلدية القرزل ورئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة ملحم الغصان، رئيس بلدية الناصرية ورئيس اتحاد بلديات شرق زحلة فواز الترشيشي، رئيس بلدية قب الياس ورئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط صلاح طالب، رئيس بلدية بر الياس الدكتور رضا الميس، ورئيس بلدية رعيت ضاهر قازار.

وتم التطرق خلال اللقاء، وفق بيان لمكتب ضاهر، إلى “أبرز المشاكل والاحتياجات التي تواجه بلدات قضاء زحلة، حيث طالب المجتمعون بالسماح للبلديات بإصدار تراخيص البناء التي لا تتجاوز مساحتها ال 120متر مربع، نظراً لكون غالبية الأراضي في القضاء ليست 2400 سهم، ما يجعل الحصول على تراخيص وفق شروط التنظيم المدني أمراً متعذراً. وتمّ الاتفاق على أن يُصار الى تقديم اقتراح قانون في مجلس النواب لهذه الغاية”.

كما شدد الحاضرون على “ضرورة تسليم الهبة المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR إلى بلدات البقاع، والتي تتمثل بـ16 آلية للدفاع المدني، وفقا للجدول الآتي:

– سيارة اسعاف لكل من المراكز التالية: البقاع الإقليمي/ المصنع / بدنايل / قب الياس

– شاحنة اطفاء لكل من المراكز التالية: البقاع الإقليمي/ المصنع / بدنايل

– ⁠جرافة kid-steer loader لكل من المراكز التالية: البقاع الإقليمي/ المصنع / بدنايل

– ⁠حفارة لكل من المراكز التالية: البقاع الإقليمي/ المصنع / بدنايل

– مركبة وحدة انقاذ لكل من المراكز التالية: البقاع الإقليمي/ المصنع / بدنايل

– ⁠شاحنة اطفاء حريق مع سلالم انقاذ لمركز البقاع الإقليمي لخدمة كل اهل البقاع”

واكدوا “عدم المساس بهذا الحق أو تحويله إلى قرى لم تُخصص لها هذه المساعدة في الأساس، وخاصة بعد موجة الحرائق التي تضرب سهل البقاع وما ينتج عنها من خسائر وإصابات”.