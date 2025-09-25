أزيح الستار في مدينة صيدا، مساء اليوم، عن جدارية تحمل صورة الشهيدين السيد حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، في فعالية حضرها حشد من الشخصيات والفعاليات الشعبية والسياسية.

وخلال المناسبة، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "السيد حسن نصرالله أذهل العالم بتضحياته وصدقه وشجاعته وبصيرته النافذة، ومثله لا يمكن إلا أن تُتوَّج مسيرته بالشهادة"، مشدداً على أن إرثه سيبقى نهجاً للمقاومة في لبنان والمنطقة.

وأضاف فياض أنّ الكتلة "لن تعطي خصومها فرصة لجرّ البلاد إلى أي اشتباك داخلي"، مؤكداً التمسك بوصية السيد نصرالله "المتمثلة بالوحدة بين اللبنانيين". وقال: "نحن في المقاومة لن نعطيهم فرصة للاشتباك الداخلي أو الاضطراب الأهلي، وسنبقى أوفياء لوصية السيد نصرالله بالوحدة الوطنية".