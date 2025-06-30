Jun 30, 2025 7:28 AMClock
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صور أقمار صناعية جديدة تظهر استمرار الأنشطة في مجمع فوردو النووي الإيراني بعد الضربات الجوية الأميركية

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