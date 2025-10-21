Oct 21, 2025 9:08 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لمتوسط سعر برميل النفط إلى 68.9 دولار هذا العام

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o