Apr 22, 2025 4:13 PMClock
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صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع النمو العالمي 2.8% في 2025 جراء الحرب التجارية

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