Jun 23, 2025 2:31 PMClock
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صندوق النقد الدولي: ضربات واشنطن على إيران تهدد استقرار الاقتصاد العالمي وسط تصاعد التوتر وارتفاع أسعار النفط.

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