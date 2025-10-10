Oct 10, 2025 5:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية أطلقا شراكة بقيمة مليون جنيه إسترليني لتعزيز المساواة بين الجنسين والحماية الاجتماعية في لبنان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o