Jul 17, 2025 12:46 PMClock
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صندوق الأمم المتحدة للسكان: لا وقود ولا طعام ولا دواء في غزة والأمهات يلدن في ظروف صعبة والمواليد الجدد في خطر

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