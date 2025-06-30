Jun 30, 2025 8:38 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

صندوق الأمم المتحدة للسكان: حليب الأطفال نفد تماما في قطاع غزة وهم يواجهون خطر الموت

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o