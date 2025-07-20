Jul 20, 2025 1:01 PMClock
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صندوق الأمم المتحدة للسكان: تزايد وفيات الأمهات والمواليد الجدد في غزة والرعاية الصحية غير متاحة

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