Jul 2, 2025 8:41 PMClock
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صندوق الأمم المتحدة للسكان: أزمة الوقود في غزة تهدد بانهيار كامل للاستجابة الإنسانية في القطاع

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