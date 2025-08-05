المركزية - أشار النائب نجاة صليبا الى ان "اليوم، تجتمع الحكومة لتقرّر: هل يختار لبنان طريق الحرب أم طريق الدولة؟ لطالما استغلّت سلطة السلاح والفساد عامل الوقت لتمييع أي محاولة إصلاح. في لبنان، أصبح الوقت سلاحاً بحد ذاته، تُفرَّغ من خلاله الاتفاقات من معناها، وتُؤجَّل الإصلاحات إلى أجل غير مسمّى".

أضافت في بيان: "هذا النمط بلغ ذروته اليوم مع التحدي الأخطر: وضع كل السلاح تحت سلطة الدولة والجيش اللبناني. من دون جدول زمني واضح، تبقى الوعود حبراً على ورق، ويزداد تقويض السيادة وتآكل الثقة الشعبية والدولية".

وختمت صليبا: "ندعو الحكومة إلى إصدار قرار وزاري فوري يضع جدولًا زمنيًا ملزمًا لتسليم حزب الله كل أسلحته إلى الدولة. فقط بخطوات عملية ومحددة يمكن استعادة السيادة وبناء الثقة مجدداً".