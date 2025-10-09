المركزية - أكدت النائب نجاة عون صليبا الى ان أي قرار تتخذه الحكومة لحل أزمة النفايات عبر اعتماد المحارق أو ما يُسمى ب- “تحويل النفايات إلى طاقة” هو قرار مرفوض، وذلك للأسباب التالية:

١. مخالف للقانون 80/2018 لأنه يتعارض مع هرم إدارة النفايات المنصوص عليه في القانون الذي ينص على التخفيف والفرز من المصدر والتدوير قبل المعالجة.

٢. يتناقض مع الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة السابقة.

٣. يؤدي إلى إقفال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي أُنشئت للاستفادة من موارد النفايات ويحول الانتاج نحوى قلة من المستثمرين المشبكين مع السلطة لبيع هذه الآلات وتحقيق أرباح على حساب الناس.

٤.يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان نتيجة الانبعاثات المسرطِنة والتي هي الأعلى في العالم.

٥.كلفة الاستثمار والتشغيل (CAPEX & OPEX) ضخمة وغير مجدية اقتصاديًا، ما يضع سكان لبنان تحت أعباء ديون جديدة لخدمة قلة من السلطة".

وختمت: "الحل الحقيقي يبدأ بتطبيق القوانين، دعم المبادرات المحلية، واعتماد إدارة مستدامة للنفايات تحمي صحة الناس وموارد الوطن"