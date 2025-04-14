المركزية - النائب نجاة عون صليبا على أن إشكالية المناصفة ليست أساس المشكلة في بلدية بيروت التي تكمن في أن المجلس البلدي الذي تم حله في وقت سابق لم يكن مهيّأً للعمل لتأمين احتياجات المدينة والجميع يعلم أنه كان هناك تقاعس وفساد.

وأضافت في حديث إلى “صوت كل لبنان” أن معركة بيروت وجودية ومن الضروري أن يكون هناك تمثيل عادل ومن مسؤوليتنا أن يتمثّل المواطنون في البلدية.

وتابعت: “في ظلّ الحكم الطائفي نحن مجبرون على التفكير بهذه الطريقة، بينما نحن كـ”تغييريين” نُفضّل أن نتجه جميعًا نحو العلمانية وأن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب.”

وأوضحت صليبا أن خطة الطوارئ المالية التي دعت رئيس الجمهورية الى إعلانها بسبب شح المتساقطات تبدأ من إصلاح البنى التحتية التي تتسبب بهدر 40 بالمئة من مخزون المياه وإعادة تأهيل محطات تكرير المياه واستخدامها في ري المزروعات ودعوة المنتجعات لاستخدام مياه البحر عوض استخدام مياه الشرب في المسابح واللبنانيين الى ترشيد الانفاق.