Jul 1, 2025 8:31 PMClock
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صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى والقدس ووسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن

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