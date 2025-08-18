Aug 18, 2025 4:21 PMClock
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن قنبلة ألقاها العدو الإسرائيلي من مسيرة على بلدة الخيام قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة أربعة أشخاص من الجنسية السورية بجروح

