Jul 20, 2025 8:41 AMClock
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صحيفة يديعوت أحرونوت: من المتوقع أن توافق الحكومة اليوم على اقتراح إعادة إعمار الشمال بعد الحرب التي دامت أكثر من سنة مع حزب الله

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