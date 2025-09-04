8:29 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية: لا أحد يعلم إلى أين ستتجه ومتى ستستغرق ربما حوالي عام

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o