Jul 23, 2025 10:46 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية: وزيرة العدل الأميركية أبلغت ترامب في أيار/ مايو الماضي أن اسمه وأسماء مسؤولين أخرين وارد في "قوائم إبستين"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o