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May 8, 2025 2:55 PM
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صحيفة هآرتس : محادثات سورية - إسرائيلية سرية مباشرة في إسرائيل
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رويترز عن مسؤول أوكراني: 220 هجوما روسيا على بلدات في منطقة زابوروج...
2025-05-09 07:53:13
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المطران العنداري: يعلم البابا الجديد الكثير عن لبنان وسبق وتعرفت عليه وهو مثقف ومطّلع ويشدد على وحدة الكنيسة والسلام في العالم وبالتالي الشرق الاوسط
سفارة الصين في نيبال تطلب من رعاياها تجنب المناطق الحدودية مع الهند
رويترز عن مسؤول أوكراني: 220 هجوما روسيا على بلدات في منطقة زابوروجيا بالمسيرات والمدفعية خلال وقف إطلاق النار
مصدر أمنيّ لمعاريف: عازمون على المضي في الخطة العسكرية ولن نتنازل عن أيّ رهينة
رويترز عن مسؤول أوكراني: 220 هجوما روسيا على بلدات في منطقة زابوروجيا بالمسيرات والمدفعية خلال وقف إطلاق النار
أ.ف.ب عن مصادر صينية رسمية: الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 17.6% بين مارس وأبريل الماضيين
الفاتيكان: البابا لاون الرابع عشر يحتفل الجمعة بقداس مع الكرادلة
التحكم المروري: قتيل و5 جرحى في 3 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
في عهد يعطي الأولوية للإنسان: الصليب الأحمر في قلب الرئاسة
زيلينسكي لترامب: وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا مؤشر حقيقيّ على التحرك نحو السلام
الصادرات الصينية للولايات المتحدة هبطت بنسبة 17.6% بين آذار ونيسان
وزارة الشؤون الاقتصادية الباكستانية: "لم ننشر" أي تغريدة على منصة X تطالب الشركاء الدوليين بالحصول على المزيد من القروض
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بالفيديو والصورة - البابا لاوون الرابع عشر أول بابا أميركي في تاريخ...
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7:53 AM
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رويترز عن مسؤول أوكراني: 220 هجوما روسيا على بلدات في منطقة زابوروجيا بالمسيرات والمدفعية خلال وقف إطلاق النار
7:44 AM
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7:35 AM
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7:32 AM
التحكم المروري: قتيل و5 جرحى في 3 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
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