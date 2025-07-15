Jul 15, 2025 10:34 AMClock
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صحيفة "هآرتس": غالبية المنتحرين خلال الحرب كانوا من جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية

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