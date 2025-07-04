Jul 4, 2025 10:43 AMClock
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صحيفة بيلد: ألمانيا وحلفاء آخرون يسعون لتوفير منظومة باتريوت من مخزوناتهم الخاصة لأوكرانيا

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