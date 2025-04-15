Apr 15, 2025 9:07 AMClock
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الغارديان: من المتوقع أن تعارض إيران خطة أميركية لنقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة مثل روسيا

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